Китайцы высказались за развитие отношений с Россией

Более 58% жителей Китая выделили среди приоритетных направлений внешней политики отношения с Россией. Такие результаты показал опрос, проведённый исследовательским центром газеты Global Times.

Вторым пунктом китайцы выбрали отношения с Европой, за неё голос отдали 45,9% респондентов, на третьем месте Юго-Восточная Азия (39,7%). Рейтинг США упал на пять процентных пунктов в сравнении с опросом 2021 года — до 36,8%.

"Около 70% участников опроса считают, что имидж США ухудшается из-за антироссийских санкций и пропаганды, которую запустили США и другие западные страны после начала украинского кризиса", — комментируют результаты журналисты.

Опрос проводился с 8 по 15 декабря в 16 крупнейших городах Китая, в нём участвовало более 2,2 тысячи человек в возрасте от 18 до 69 лет.