Эксперты выяснили, кого больше в офисе — страдающих от духоты или вечно мёрзнущих

На работе людей можно разделить на тех, кому всегда душно, и тех, кому зачастую дует. Результаты в этой группе и других подвели эксперты сервиса "Авито.Работа", выяснив, какую температуру, тайм-менеджмент, офис или удалёнку выбирают россияне. Результаты исследования есть в распоряжении Лайфа.

Оказалось, что 60% работников всегда душно, поэтому они постоянно включают кондиционер или открывают окна. Остальным 40% всегда холодно, и они отключают кондиционеры, включённые коллегами. Чтобы иметь возможность самостоятельно регулировать температурный режим, 52% россиян выбирают удалёнку. Особенно это популярно среди молодёжи до 24 лет (65%), а также женщин в целом (54%). Остальные 48% предпочитают офис.

На рабочих местах люди делятся на экстравертов и интровертов. Оказалось, что семь из десяти людей постоянно общаются с коллегами, клиентами или партнёрами в ходе трудовых будней. Это неотъемлемая часть их работы, от которой они помимо прочего получают настоящее удовольствие. Для 31% общение с другими во время работы происходит реже. Кроме того, сотрудников можно поделить на тех, кто не ставит границ между личной жизнью и работой (их оказалось всего 29%), и тех, кто старается не задерживаться на рабочем месте без лишней необходимости и не работать по выходным и праздникам (71%, из них 74% — молодёжь).

Также эксперты выяснили, что около 89% сотрудников умеют эффективно управлять рабочим временем. Они не откладывают задачи в долгий ящик и сразу же приступают к их выполнению. Прокрастинаторы в меньшинстве. На долю тех, кто откладывает задачи на последний момент, пришлось всего 14%.