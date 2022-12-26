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26 декабря, 04:54

Пенсионерка с восьмилетней внучкой погибли в Приангарье при возгорании тёплого пола

<p>Пожар в доме в Иркутской области, при котором погибли пенсионерка с ребёнком. Обложка © <a href="https://38.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4913769#group=group-1&photo=0" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МЧС РФ по Иркутской области</a></p>

Пожар в доме в Иркутской области, при котором погибли пенсионерка с ребёнком. Обложка © ГУ МЧС РФ по Иркутской области

Пенсионерка и её восьмилетняя внучка погибли в Усть-Илимском районе Иркутской области, задохнувшись угарным газом. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.

Пожар произошёл в деревянном двухквартирном доме в посёлке Железнодорожный. В ходе тушения были обнаружены два тела — девочки и 69-летней женщины, отравившихся во сне. Пятеро жильцов соседней квартиры эвакуировались самостоятельно. Причиной возгорания стало короткое замыкание постоянно включённого в сеть электрического тёплого пола, на котором был ковёр.

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Артур Лапсаков

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