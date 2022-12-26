Пенсионерка с восьмилетней внучкой погибли в Приангарье при возгорании тёплого пола
Пожар в доме в Иркутской области, при котором погибли пенсионерка с ребёнком. Обложка © ГУ МЧС РФ по Иркутской области
Пенсионерка и её восьмилетняя внучка погибли в Усть-Илимском районе Иркутской области, задохнувшись угарным газом. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.
Пожар произошёл в деревянном двухквартирном доме в посёлке Железнодорожный. В ходе тушения были обнаружены два тела — девочки и 69-летней женщины, отравившихся во сне. Пятеро жильцов соседней квартиры эвакуировались самостоятельно. Причиной возгорания стало короткое замыкание постоянно включённого в сеть электрического тёплого пола, на котором был ковёр.
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