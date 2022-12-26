APA: Всех пропавших после схода лавины в Австрии нашли живыми

Все пропавшие после схода лавины на горнолыжном курорте в районе горы Тритткопф в Австрии найдены живыми, сообщает APA со ссылкой на местную полицию.

Ранее стало известно, что восемь из десяти человек были найдены, оставшихся двоих также удалось спасти. Правоохранители предполагают, что больше никто пропавшим без вести не числится. Четверо получили ранения, остальные не пострадали.