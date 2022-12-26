Пропавшую 11 лет назад американку нашли в могиле на кладбище для бездомных

В Чикаго нашли американку, которая пропала более десяти лет назад. Её тело обнаружили на кладбище бездомных, передаёт телеканал NBC.

Всё случилось ещё весной 2011 года, когда 61-летняя Линзен Франклин внезапно исчезла. На протяжении 11 лет её дочь отчаянно пыталась найти мать, активно сотрудничала с полицией. В итоге дело удалось раскрыть только сейчас.

Как рассказал местный правоохранитель, сотрудники сопоставили отпечатки пальцев неизвестных людей, похороненных на городском кладбище, и граждан, которые числятся пропавшими без вести. Оказалось, что женщину похоронили в могиле для неопознанных после того, как она умерла от сердечного приступа на автобусной остановке в северной части Чикаго.

Стоит отметить, что пропавшая страдала психическим заболеванием. Не исключено, что исчезновение могло быть связано именно с её состоянием.