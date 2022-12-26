Пропавшую 11 лет назад американку нашли в могиле на кладбище для бездомных
NBC: Пропавшую в США женщину спустя 11 лет нашли на кладбище для бездомных
В Чикаго нашли американку, которая пропала более десяти лет назад. Её тело обнаружили на кладбище бездомных, передаёт телеканал NBC.
Всё случилось ещё весной 2011 года, когда 61-летняя Линзен Франклин внезапно исчезла. На протяжении 11 лет её дочь отчаянно пыталась найти мать, активно сотрудничала с полицией. В итоге дело удалось раскрыть только сейчас.
Как рассказал местный правоохранитель, сотрудники сопоставили отпечатки пальцев неизвестных людей, похороненных на городском кладбище, и граждан, которые числятся пропавшими без вести. Оказалось, что женщину похоронили в могиле для неопознанных после того, как она умерла от сердечного приступа на автобусной остановке в северной части Чикаго.
Стоит отметить, что пропавшая страдала психическим заболеванием. Не исключено, что исчезновение могло быть связано именно с её состоянием.
А ранее Лайф рассказывал, что пропавшую под Волгоградом беременную женщину нашли убитой в овраге. 35-летняя местная жительница пропала ещё пару месяцев назад, тогда к её поискам подключились не только родственники, правоохранители, но и волонтёры "Лизы алерт". В итоге её тело было найдено в Дубовском районе.
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