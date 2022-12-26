В Крыму сочли "агрессивным трёпом" планы Киева по захвату полуострова
Парламентарий Гемпель назвал "агрессивным трёпом" планы Киева по захвату Крыма
Глава Комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что планам властей Киева по захвату Крыма не суждено сбыться.
"Киевский фашистский режим и его планы обречены. Их заявления не более чем агрессивный сумасшедший трёп", — приводит его слова РИА "Новости".
Гемпель подчеркнул, что киевский режим держится на массовой лжи и терроре своих же граждан. При этом он добавил, что украинские власти обязательно ответят за все преступления против жителей Крыма.
Кстати, ранее в Крыму заявляли, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужен мир на Украине. Как отметил глава крымского парламента Владимир Константинов, политик не заинтересован в мире в своей стране, поскольку остановка конфликта для него равнозначна физической или политической смерти.
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