В Крыму сочли "агрессивным трёпом" планы Киева по захвату полуострова

Глава Комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что планам властей Киева по захвату Крыма не суждено сбыться.

"Киевский фашистский режим и его планы обречены. Их заявления не более чем агрессивный сумасшедший трёп", — приводит его слова РИА "Новости".

Гемпель подчеркнул, что киевский режим держится на массовой лжи и терроре своих же граждан. При этом он добавил, что украинские власти обязательно ответят за все преступления против жителей Крыма.