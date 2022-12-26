Приют в Кемерове сгорел из-за неправильной эксплуатации котла

Пожар в приюте в Кемерове, жертвами которого стали 22 человека, произошёл из-за неправильной эксплуатации отопительного котла. Об этом сообщил следователь СУ СК РФ по региону во время суда об избрании меры пресечения организатору приюта.

"[Работник приюта] мог не закрыть крышку котла. В телефонном разговоре сообщил, что довёл температуру до 80 градусов тепла, хотя я ему говорил, чтобы выше 73 градусов не поднимал", — привёл следователь показания владельца учреждения Андрея Смирнова.