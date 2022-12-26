В Японии 17 человек погибли, ещё 110 получили травмы из-за сильнейших снегопадов

Более сотни человек получили различные травмы из-за сильнейших снегопадов в Японии. На данный момент известно о 17 погибших, сообщает телекомпания Fuji со ссылкой на пожарную охрану министерства общенациональных дел.

По данным канала, высота снежного покрова в одной из японских префектур Ямагате уже достигла 169 сантиметров. В большинстве случаев люди получали травмы, убирая снег возле дома, а также с крыш.