В Японии 17 человек погибли, ещё 110 получили травмы из-за сильнейших снегопадов
Более сотни человек получили различные травмы из-за сильнейших снегопадов в Японии. На данный момент известно о 17 погибших, сообщает телекомпания Fuji со ссылкой на пожарную охрану министерства общенациональных дел.
По данным канала, высота снежного покрова в одной из японских префектур Ямагате уже достигла 169 сантиметров. В большинстве случаев люди получали травмы, убирая снег возле дома, а также с крыш.
Сильные снегопады обрушились на Японию несколько дней назад. В Ниигате затруднено движение автомобильного транспорта, поскольку несколько скоростных трасс перекрыто. К расчистке дорог привлечены бойцы Сил самообороны Японии. Кроме того, приостановлено движение поездов на нескольких направлениях. Известно, что из-за снегопадов было обесточено несколько десятков домов.
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