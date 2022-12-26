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26 декабря, 07:42

В Японии 17 человек погибли, ещё 110 получили травмы из-за сильнейших снегопадов

Более сотни человек получили различные травмы из-за сильнейших снегопадов в Японии. На данный момент известно о 17 погибших, сообщает телекомпания Fuji со ссылкой на пожарную охрану министерства общенациональных дел.

По данным канала, высота снежного покрова в одной из японских префектур Ямагате уже достигла 169 сантиметров. В большинстве случаев люди получали травмы, убирая снег возле дома, а также с крыш.

Сильные снегопады обрушились на Японию несколько дней назад. В Ниигате затруднено движение автомобильного транспорта, поскольку несколько скоростных трасс перекрыто. К расчистке дорог привлечены бойцы Сил самообороны Японии. Кроме того, приостановлено движение поездов на нескольких направлениях. Известно, что из-за снегопадов было обесточено несколько десятков домов.

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Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова

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