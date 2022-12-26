7 рабочих техник, как загадать желание на Новый год, чтобы точно сбылось

До наступления зимнего торжества времени осталось мало, и многие уже активно подводят итоги уходящего года и строят планы на грядущий. И заранее продумывают, что же такого загадать в новогоднюю ночь. А вы знали, что есть несколько особенных ритуалов и рабочих техник, которые точно помогут вам добиться желаемого? Не во всех из них в основе лежит волшебство — некоторые настроены на работу вашего подсознания. Как оказалось, мы всего можем добиться сами, если дать себе правильную команду к действию.

Как загадать желание, чтобы сбылось?

Чтобы желание сбылось, нужно загадывать его, искренне веря в осуществление. Фото © Shutterstock

Иногда вероятность исполнения заветной мечты зависит не от энергетики Нового года, располагающей к воплощению загаданного, а от самого человека. Готовность работать, брать на себя ответственность, желание бороться со страхами и ещё несколько важных пунктов сильно увеличивают или уменьшают шансы на реализацию идеи. Потому получается: чтобы новогоднее желание сбылось, нужно сначала поработать над собой.

Но и без магии и волшебства зимний праздник не обойдётся. Атмосфера радости и счастья в ночь на 1 января заполняет всё вокруг, и вот тут как раз уже не обойтись без специальных магических ритуалов. Как же загадать желание, чтобы сбылось? Для начала стоит отбросить все стереотипы, что скопились у вас в голове. Человек может абсолютно всё, если искренне в это верит. Несмотря на традиционность определённых ритуалов в новогоднюю ночь, некоторые, совершая их, переполнены в столь важный момент скептицизмом. Вы можете попробовать обмануть себя, но Вселенную ввести в заблуждение не получится. Поэтому, если хотите исполненного желания в 2023 году, верьте по-настоящему, а не притворяйтесь.

Самые мощные техники исполнения желаний

Магия и психология, а ещё несколько ритуалов помогут вашей заветной мечте исполниться в новом году. Фото © Shutterstock

Итак, вы точно верите и знаете, чего хотите в подарок от Кролика — символа 2023 года. Теперь рассказываем про несколько хитрых способов и техник по исполнению загаданного. Помимо классического варианта с подожжённой бумажкой делимся с вами как магическими обрядами, так и лайфхаками по самопрограммированию.

1. Прыжок на стуле. Звучит, может быть, странно, но ритуал хорош результатом. Главное при исполнении — беречь голову, чтобы случайно не встретиться с потолком. А сами правила просты: когда начнут бить куранты, нужно встать на стул, диван или тумбочку. Чем выше вы окажетесь, тем больше вероятность исполнения. На последних секундах отсчёта до наступления 2023 года можно даже подпрыгнуть слегка вверх.

2. Составление мантры. Напишите желание на бумаге столько раз, сколько вместится. Сама по себе мантра — это особая фраза, которую вы повторяете мысленно множество раз. И чем больше количество повторений, тем выше шанс на исполнение желания. Для эффективности напишите о мечте на бумаге, конечно же, пока часы бьют до 12.

3. Битьё посуды. Знаете же поговорку, что посуда бьётся к счастью? Именно по этой причине на свадьбах молодожёны разбивают бокалы. Подобный ритуал можно воспроизвести и на Новый год. Не думайте, что мы сейчас советуем кидаться тарелками с салатами. Заранее подготовьте отслужившие своё предметы из сервиза, например, и выйдите с ними в новогоднюю ночь на улицу, чтобы разбить. Когда будете бросать об асфальт, приговаривайте: "Разбиваю всё плохое, даю место хорошему!"

4. Вера в себя. В новогоднюю ночь особенно хочется надеяться на чудо. Так почему бы это настроение не использовать в свою пользу? Попробуйте представить, что вы своего уже добились. Ощутите чувство гордости и удовольствия от обладания желаемым, радость победы. А потом расскажите себе же, что сделали для достижения мечты. Оценивая план действий, убедите себя, что нет ничего невозможного: вы готовы пробовать, учиться на ошибках и усердно работать.

Гадание на записках или ритуал со свечой помогут добиться желаемого в новом году. Фото © Shutterstock

5. Загадывание желания на свече. Нехитрый обряд, который поможет отправить запрос в космос и получить на него отклик. Понадобится белая длинная свеча, фломастер красного цвета и бумага. Разделите свечу на семь равных частей, нарисовав линии. Напишите заветное красивым, понятным почерком в утвердительном ключе, как будто всё уже исполнилось. Например, так: "В этом году я получил(а) долгожданную командировку". Никаких "хочу" присутствовать в тексте не должно. Вы утверждаете и рассказываете, а не просите. Подожгите свечу и думайте о желании всё время, пока воск не расплавится до первой засечки. Затушите огонь пальцами или ложкой, но ни в коем случае не задувайте. Повторяйте ритуал семь дней, под конец сожгите на свечке бумажку с написанной мечтой.

6. Устройте хаос. Не совсем то, о чём вы могли подумать. Если заветное не приходит в вашу жизнь уже долгое время, а так хочется исполнения желания, попробуйте вести себя в новогоднюю ночь абсурдно. Делайте то, что вам совершенно не свойственно, — это принесёт хаос в привычное расписание и откроет путь новым возможностям.