7 лайфхаков, как правильно закончить рабочий год и не сойти с ума от стресса

Профессия у некоторых может быть нервной изначально, а под конец года рабочее место и вовсе превращается в нечто, напоминающее ад. Если вы постоянно чувствуете напряжение, испытываете на работе стресс или считаете, что уже не способны оставаться продуктивным, эти лайфхаки для вас. В самый сложный период они наполнят энергией и помогут справиться с задачами без просрочек и дедлайнов.

1. Устанавливайте границы

Самое важное, с чего стоит начать, — оградить себя от рисков переработки. Как можно успеть разобраться с обязанностями, если все вокруг без конца пытаются спихнуть на вас какие-то лишние задачи? Под закрытие года тяжело всем. Поэтому не стоит взваливать дополнительную нагрузку, работая за себя и того парня. Выстройте общение с руководством и коллегами таким образом, чтобы прямо показать им: вы заняты не менее важными делами.

2. Помните о слове "нет"

Иногда, чтобы сохранить нервы в порядке, нужно быть упрямым и говорить твёрдое "нет". Фото © Freepik

А в дополнение к первому пункту хотим напомнить всем трудягам про прекрасное слово "нет". Отказав кому-то в просьбе, вы не превратитесь во врага народа или злодея из сказок. Да, человек, может, расстроится, что у него не получилось перекинуть часть своей работы на другого. Но все же знают, что незаменимых нет. Отказали вы, не откажет кто-то другой. Иногда, чтобы сохранить нервы в порядке, нужно быть упрямым и не взваливать на себя больше, чем можете исполнить без негативных последствий. Почаще говорите "нет" и до конца года успеете всё подготовить вовремя.

3. Относитесь к отдыху как ко второй работе

Чтобы не скатиться в выгорание, не менее важно правильно отдыхать. Электронная почта может ломиться от писем коллег 24/7. О каком восстановлении сил тогда идёт речь, если вы не позволяете себе отвлекаться от работы? Под закрытие года особенно важно взять за правило регулярно расслабляться. Всё равно завтра придёте в офис — мир не рухнет, если о какой-то новости вы узнаете утром, а не в полночь, лишившись из-за рабочих мыслей сна. Хороший лайфхак: полностью абстрагироваться во время отдыха.

4. Начинайте с самого нелюбимого

Хотите успеть всё перед Новым годом — начинайте с нелюбимых задач. Фото © Freepik

А если и приходится работать в поте лица, перебирая в голове сотни задач, к которым придётся вскоре приступить, вот вам совет: начинайте с самого нелюбимого занятия. Возможно, заставить себя будет немного труднее. Но зато какое количество положительных эмоций вы испытаете, осознав, что с самой неприятной целью покончено! Гарантируем: воспрянете духом и даже найдёте в себе силы для новых подвигов.

5. Планируйте дедлайны

Ещё одним полезным лайфхаком для всех трудяг станет планирование. Даже собственных дедлайнов. Например, вы знаете, что у вас есть 10 задач на неделю, а крайний срок сдачи — пятница. Не подкидывайте себе лишних проблем, наивно полагая, что в последние два дня успеете всё сделать. Лучше создайте промежуточный дедлайн, например, в среду. Так обезопасите себя от риска потратить последние нервы на бессонную ночь с четверга на пятницу.

6. Делайте что-то заранее

Чтобы уберечь себя от лишнего стресса, часть задач закрывайте заранее. Фото © Freepik

Когда понимаете, что накануне закрытия года предстоит сделать много всего, уберечь себя от лишнего стресса можно достаточно лёгким способом. Просто подготовьте что-то заранее. Это может быть даже не полностью выполненное задание, а лишь план или шаблон. Который вы после дополните и таким образом завершите. Согласитесь, это проще и быстрее, чем готовить что-то с нуля, да ещё и в спешке.

7. Не позволяйте вашей самооценке падать