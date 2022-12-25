7 главных провалов западных звёзд в 2022 году

В 2022 году звёзды попадали впросак часто и громко — всё, как мы любим. BuzzFeed вспомнил наиболее резонансные случаи, а мы отобрали самые сливки.

1. Ким Кардашьян и искусство давать советы

Семейство Кардашьян во время интервью Variety. Скриншот видео © YouTube / Variety

В марте дива дала интервью изданию Variety. Бывшая Канье Уэста посоветовала женщинам, которые подумывают о собственном бизнесе, "поднять долбанную задницу". Ким также посетовала, что сейчас никто не хочет работать.

Пользователи Сети в комментариях к интервью попеняли звезде за её тон. По их мнению, Ким не имела права учить их жизни, ведь сама родилась с золотой ложкой во рту. А из эпизода реалити-шоу "Семейство Кардашьян", куда попали съёмки интервью, фразу про "никто не работает" и вовсе вырезали.

2. Уилл Смит и выдержка

Уилл Смит на церемонии вручения премии "Оскар". Скриншот видео © YouTube / Guardian News

На церемонии вручения премии "Оскар" Смит поднялся на сцену и ударил Криса Рока, который вёл мероприятие. Комик назвал жену актёра Джаду, у которой замечено выпадение волос, "солдатом Джейн", намекая на внешнее сходство с побритой налысо главной героиней одноимённого фильма.

Позже Уилл извинился за инцидент и вышел из американской киноакадемии, которая на 10 лет запретила ему посещать мероприятия под своей эгидой.

3. Адам Левин и креативность

Солист Maroon 5 Адам Левин и его горячая переписка. Фото © Flickr / gashleygoh, скриншот © TikTok / Sumner Stroh

Солист группы Maroon 5 Адам Левин в 2022 году напомнил о себе не новыми песнями, а грязным скандалом. Музыкант, предположительно, изменил жене. Мало того, он якобы хотел назвать в честь любовницы одну из дочерей. И, как будто этого было недостаточно, Левин позволил секс-переписке утечь в Сеть.

4. Кайли Дженнер и экология

Трэвис, Кайли и их самолёты. Скриншот © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kyliejenner

В 2022 году экоактивисты с новой силой обрушились на знаменитостей, которые используют личные самолёты. Однако звезда соцсетей Кайли Дженнер и не думала оправдываться за то, что её "суперджет" проводит в воздухе в среднем всего 24 минуты.

Вместо этого модель просто лишила всех дара речи одной-единственной фотографией, на которой со своим парнем Трэвисом Скоттом позирует на фоне собственных самолётов. Подпись к снимку гласит: "Полетим на твоём или на моём?"

5. Ким Кардашьян и забота о здоровье

Ким Кардашьян примеряет платье Монро. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kimkardashian

В этом списке фейлов Ким удалось переплюнуть даже саму себя. Звезда заявила, что сбросила семь килограммов за 21 день, чтобы влезть в платье, в котором Мэрилин Монро исполнила "С днём рождения, господин президент!". Ким призналась, что из-за этого у неё обострился артрит, да так, что ревматолог прописал ей курс сильнодействующих препаратов.

6. Дрейк и тактичность

Женщины глазами Дрейка. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / champagnepapi

Дрейк опубликовал снимок незнакомой женщины, которую сфотографировал в ресторане. Рэпер написал, что хотел тут же скинуть фотографию ей, чтобы "показать, как дёшево она выглядит". Поклонники музыканта так и не смогли найти объяснение его поступку.

7. Кендалл Дженнер и кулинария

Мастер-класс по обращению с огурцом от Кендалл Дженнер. Скриншот видео © YouTube / Е! News