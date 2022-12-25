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25 декабря, 09:30

10 смешных инструкций, которые пользователи Сети нашли в самых неожиданных местах

Обычно инструкции — это нечто скучное, что открываешь один раз, выкидываешь и забываешь. Но примеры из подборки ниже точно к этому списку не относятся. Их вы запомните на всю жизнь.

"Внутри конверта со счётом за телефон скрытая инструкция, как делать бумажный самолётик", — deepfield67.

Фото © Reddit / deepfield67

Фото © Reddit / deepfield67

"В таллинском аэропорту в туалете на стекле напечатаны инструкции, как завязывать галстук", — themiths35.

Фото © Reddit / themiths35

Фото © Reddit / themiths35

"Этот чай идёт вместе с инструкцией "НЕ" добавлять молоко — последний пункт", — LordGhoul.

Фото © Reddit / LordGhoul

Фото © Reddit / LordGhoul

"Удивительно сложная инструкция, как надевать колготки", — human6742.

Фото © Reddit / human6742

Фото © Reddit / human6742

"Инструкцию, как разогревать готовый куриный пирог, напечатали прямо на тесте", — rainbowpopcorn.

Фото © Reddit / rainbowpopcorn

Фото © Reddit / rainbowpopcorn

"Собираю мебель. Тут в инструкции написано: "Возможно, сейчас самое время, чтобы налить себе ещё бокал", — culb77.

Фото © Reddit / culb77

Фото © Reddit / culb77

"IKEA в инструкции написала даже то, как вставлять ёршик в стакан", — term3456.

Фото © Reddit / term3456

Фото © Reddit / term3456

"Сборка мебели, шаг пятый: закажите пиццу, вы заслужили", — The_Rexinator.

Фото © Reddit / The_Rexinator

Фото © Reddit / The_Rexinator

"Инструкция, как правильно вставлять туалетную бумагу!" spyan_.

Фото © Reddit / spyan_

Фото © Reddit / spyan_

"Инструкция на салфетке, как правильно есть пиццу: согни, откуси, проглоти, повтори... А когда жевать?" flyinhyphy.

Фото © Reddit / flyinhyphy

Фото © Reddit / flyinhyphy

10 таких странных и смешных объявлений, что невозможно поверить: они и правда висят на наших улицах

10 таких странных и смешных объявлений, что невозможно поверить: они и правда висят на наших улицах

Обложка ©

Reddit / term3456, themiths35

Сергей Трофимов

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