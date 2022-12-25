10 смешных инструкций, которые пользователи Сети нашли в самых неожиданных местах

Обычно инструкции — это нечто скучное, что открываешь один раз, выкидываешь и забываешь. Но примеры из подборки ниже точно к этому списку не относятся. Их вы запомните на всю жизнь.