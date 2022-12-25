10 смешных инструкций, которые пользователи Сети нашли в самых неожиданных местах
Обычно инструкции — это нечто скучное, что открываешь один раз, выкидываешь и забываешь. Но примеры из подборки ниже точно к этому списку не относятся. Их вы запомните на всю жизнь.
"Внутри конверта со счётом за телефон скрытая инструкция, как делать бумажный самолётик", — deepfield67.
Фото © Reddit / deepfield67
"В таллинском аэропорту в туалете на стекле напечатаны инструкции, как завязывать галстук", — themiths35.
Фото © Reddit / themiths35
"Этот чай идёт вместе с инструкцией "НЕ" добавлять молоко — последний пункт", — LordGhoul.
Фото © Reddit / LordGhoul
"Удивительно сложная инструкция, как надевать колготки", — human6742.
Фото © Reddit / human6742
"Инструкцию, как разогревать готовый куриный пирог, напечатали прямо на тесте", — rainbowpopcorn.
Фото © Reddit / rainbowpopcorn
"Собираю мебель. Тут в инструкции написано: "Возможно, сейчас самое время, чтобы налить себе ещё бокал", — culb77.
Фото © Reddit / culb77
"IKEA в инструкции написала даже то, как вставлять ёршик в стакан", — term3456.
Фото © Reddit / term3456
"Сборка мебели, шаг пятый: закажите пиццу, вы заслужили", — The_Rexinator.
Фото © Reddit / The_Rexinator
"Инструкция, как правильно вставлять туалетную бумагу!" — spyan_.
Фото © Reddit / spyan_
"Инструкция на салфетке, как правильно есть пиццу: согни, откуси, проглоти, повтори... А когда жевать?" — flyinhyphy.
Фото © Reddit / flyinhyphy
Reddit / term3456, themiths35