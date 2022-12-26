Врач назвал "нормальную" продолжительность простуды и ввёл россиян в ступор
Терапевт Звонков: Симптомы простуды при нормальном иммунитете должны проходить за несколько часов
Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв
Здоровый организм может самостоятельно победить простуду, причём за непродолжительное время. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт Андрей Звонков. По его словам, если иммунная система работает нормально, то симптомы проходят за несколько часов, в крайнем случае — за сутки.
"Любое воспаление должно заканчиваться в течение нескольких часов. То есть вы можете простыть, чихнуть — и выздороветь. Или почихать днём, а на следующий день будете здоровы", — утверждает специалист.
А вот если признаки простуды не исчезли через день, пора принимать меры, говорит врач. Не обязательно сразу хвататься за лекарства, можно для начала попробовать ограничиться народными средствами: горячий чай, малина, мёд и редька. Но уж если заболевание не пройдёт за три дня, необходимо обращаться в поликлинику.
Ранее россиян предупредили, что одним из побочных эффектов перенесённого свиного гриппа может стать воспаление сердечной мышцы и оболочки сердца. Лайф также писал, что эпидемия гриппа, скорее всего, закончится к февралю 2023 года. Кстати, в этом году первая волна гриппа началась в конце октября, а это на шесть недель раньше, чем обычно.