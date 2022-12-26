Врач назвал "нормальную" продолжительность простуды и ввёл россиян в ступор

Здоровый организм может самостоятельно победить простуду, причём за непродолжительное время. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт Андрей Звонков. По его словам, если иммунная система работает нормально, то симптомы проходят за несколько часов, в крайнем случае — за сутки.

"Любое воспаление должно заканчиваться в течение нескольких часов. То есть вы можете простыть, чихнуть — и выздороветь. Или почихать днём, а на следующий день будете здоровы", — утверждает специалист.