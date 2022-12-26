Тарифы на ЖКУ предложили менять с учётом доходов россиян

В России предложили менять тарифы на коммунальные услуги в зависимости от платёжеспособности населения. С такой инициативой выступил Общественный совет при Минстрое, пишет газета "Известия" со ссылкой на руководителя комиссии совета по ЖКХ Ирину Булгакову.

"Мы предлагаем при изменении тарифов проводить анализ, какими они должны быть на конкретной территории с учётом платёжеспособного спроса населения", — указала она.

Булгакова объяснила, что оценивать доступность тарифов нужно, чтобы оплачивать счета могла большая часть граждан, а остальные получали бы адресные субсидии. По её словам, сейчас при пересчёте ставок учитывается только инфляция.

Также она считает, что повышать ставки на платежи ЖКУ нельзя, если треть населения региона не может платить по установленным тарифам. В таком случае субъекту нужно искать механизмы для создания условий роста благосостояния людей.