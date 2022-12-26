Лавров: Западу грозит серьёзное сокращение возможностей "рулить" в мировой экономике
Министр иностранных дел России Сергей Лавров предсказал скорые изменения на мировой арене. Западу предстоит распрощаться с возможностями "рулить" процессами в глобальной экономике и научиться договариваться с коллегами, объяснил глава МИД в ходе рабочей встречи с руководителями российских СМИ.
"В ближайшее время мы будем наблюдать сокращение возможностей Запада, очень серьёзное сокращение возможностей рулить в мировой экономике так, как ему хочется, и, хочет он или не хочет, придётся договариваться", — высказал своё мнение министр иностранных дел.
Ранее Лавров заявил, что главным итогом года стало прояснение того, кто в мире договороспособен и кто с какими намерениями и планами пытается действовать на международной арене.