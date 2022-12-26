Военные Южной Кореи всё ещё не могут перехватить пять дронов-невидимок КНДР

В воздушное пространство Южной Кореи вторглось как минимум пять беспилотников КНДР. Такие уточнённые данные сообщило агентство "Ньюс-1" со ссылкой на южнокорейское Минобороны.

"Наши военные обнаружили неизвестный объект в районе провинции Кёнгидо сегодня утром, который, как считается, является северокорейским беспилотником", — заявил директор оперативного департамента Объединённого комитета начальников штабов Ли Сын О и назвал произошедшее явной провокацией со стороны Пхеньяна.

Ли Сын О пояснил, что один из пяти дронов пролетел в направлении северного района Сеула, а остальные четыре — вблизи острова Канхвадо. Он также указал, что южнокорейские военные развернули беспилотные разведывательные средства рядом с военной демаркационной линией. Военный уточнил, что Пхеньян также использовал разведывательные средства. Никаких данных о перехвате аппаратов до сих пор не поступало.