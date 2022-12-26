Песков заявил, что Путин пока не планирует телефонные переговоры с Макроном

Президент РФ Владимир Путин пока не собирается проводить телефонные переговоры с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, пока нет, мы сообщим", — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.