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26 декабря, 09:37

Песков заявил, что Путин пока не планирует телефонные переговоры с Макроном

Президент РФ Владимир Путин пока не собирается проводить телефонные переговоры с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, пока нет, мы сообщим", — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Путин рассказал об отношениях с Макроном и другими коллегами

Путин рассказал об отношениях с Макроном и другими коллегами

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что планирует поговорить с российским лидером Владимиром Путиным, но после беседы с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и украинским лидером Владимиром Зеленским.

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LIFE / Павел Баранов

Татьяна Миссуми

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