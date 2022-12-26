Вши помогли узнать, когда похорошели древние женщины

Предки человека лишились шерсти на теле около трёх миллионов лет назад, что стало известно благодаря паразитам — вшам. При этом женщины опередили мужчин в данном процессе. К такому выводу пришли учёные из Университетского колледжа Лондона и Института происхождения человека Университета штата Аризона.

"Вши уже миллионы лет связаны с человеком, следовательно, и развивались они вместе", — сказал американский генетик Дэвид Рид из Университета Флориды, который участвовал в исследовании.

Он напомнил, что существует три вида вшей: головная вошь, лобковая и платяная. Первая обычно живёт в шевелюре, вторая — в волосах зоны бикини, подмышек, в бровях, а третья предпочитает одежду. Однако учёным удалось установить общего предка этих паразитов. С помощью метода "генетических часов", учитывающего количество мутаций, британский эпидемиолог Робин Вайс смог рассчитать очень точное время разделения на подвиды.

Исследование показало, что именно три миллиона лет назад на теле наших предков оказалось несколько видов вшей. Специалисты пояснили, что это означает одно — разделение произошло из-за изолированности разных волосяных участков, между ними появились голые промежутки. По оценке Вайса, самки испокон веков отличались чистоплотностью и предпочитали менее шерстистых партнёров. У самцов с большим количеством растительности на теле было и больше паразитов. Поэтому голый человек стал интуитивно ассоциироваться со здоровьем, говорит учёный.

При этом авторы исследования опровергли прежнюю теорию, говорившую, что шерсти не стало у наших предков благодаря жаркому климату. Основное доказательство — то, что гориллы и шимпанзе в Африке остаются покрытыми шерстью, несмотря на жару. Учёные подкрепили выводы и археологическими находками, например небольшой косточкой стопы древнего человека. Она принадлежала самке афарского австралопитека (Australopithecus afarensis), жившей 3,2 миллиона лет назад. Судя по строению, уже тогда люди встали на две конечности, а значит, уже мало напоминали мохнатых животных.