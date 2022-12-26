В мэрии Москвы назвали уходящий год рекордным по числу заключённых браков
Заммэра Ракова: 2022 год стал для Москвы рекордным по количеству зарегистрированных браков
Уходящий 2022 год стал для столицы рекордным по количеству зарегистрированных браков, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Всего в городе появилось 98 тысяч новых семей.
"Этот год для нас рекордный, сейчас уже зарегистрировано 98 тысяч браков, а год ещё не закончился. Поэтому я надеюсь, что мы выйдем за 100 тысяч", — сказала она в беседе с РИА "Новости".
Тем не менее такие показатели не смогли сильно повлиять на рождаемость и приблизить её к уровню последних лет, однако в мэрии надеются, что "эффект регистрации брака даст нам возможность и увидеть больше маленьких москвичей".
Лайф писал, что телеведущая Роза Сябитова объяснила рост браков в этом году сложными временами, которые подталкивают людей к семейной жизни. По её словам, люди вспоминают, что в "семье ждут, семья поддержит".
LIFE / Кирилл Зыков