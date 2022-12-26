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26 декабря, 09:22

Грабитель с букетом белых роз похитил у жительницы Балашихи полмиллиона рублей

Незнакомец обманом ограбил жительницу Балашихи, представившись доставщиком цветов. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, грабитель украл у неё полмиллиона рублей и прихватил все украшения, какие нашёл.

Лжекурьер с букетом белых роз позвонил в квартиру своей жертвы и представился сотрудником доставки. Та, не подозревая ничего плохого, пустила его в подъезд. Когда женщина встретила незнакомца на пороге квартиры, он втолкнул её в дом, связал несчастной руки скакалкой и потребовал открыть сейф. Женщине пришлось отдать грабителю 500 тысяч рублей, часы, золотые цепочки, подвески и кольца с драгоценными камнями. Подсчитать стоимость всех ювелирных украшений не смогла даже хозяйка.

Обчистив сейф, мужчина запер жертву в ванной и вышел из квартиры, тихо притворив дверь. Однако он попал на камеры наблюдения. Отсмотрев записи, полицейские выяснили, что у преступника светлые волосы, он ростом выше 180 сантиметров, на вид ему лет 50, одет в тёмное. Лицо грабитель предусмотрительно скрыл под медицинской маской.

В ближайшем магазине "Цветы" сотрудникам полиции подтвердили, что похожий клиент у них был и купил семь белых роз.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Якутии неизвестный разнёс витрину ювелирного и вынес украшений на 5 млн рублей. В распоряжении Лайфа также оказалось видео с камер наблюдения.

Обложка ©

Shutterstock

Ирина Фальке

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