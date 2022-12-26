Терапевт рассказала, как грипп может повлиять на развитие сердечных болезней

Грипп может стать причиной серьёзных осложнений. Одно из них — воспаление сердечной мышцы, что обычно проявляется усталостью и участившимся сердцебиением. Об этом "Вечерней Москве" сообщила терапевт Надежда Чернышова.

"Иногда симптомы сглажены, человек просто никак не почувствует себя нездоровым. Чем раньше осложнение будет обнаружено, тем быстрее с этим что-то можно сделать. Последствия миокардита могут остаться с человеком на всю жизнь либо как нарушение сердечного ритма, либо как сердечная недостаточность", — объяснила она.

Также после гриппа может развиться менингит. При бактериальной форме болезни пациент рискует даже умереть, предупредила доктор. И, наконец, ещё одно опасное и распространённое осложнение — это пневмония, в таком случае у человека резко нарушается дыхание, продолжила она. Чтобы обезопасить себя от подобных последствий, необходимо вакцинироваться.

"Я всегда рекомендую делать прививки. Даже если привитый человек заболеет гриппом, он, скорее всего, не погибнет от тяжёлых осложнений, а течение заболевания будет легче", — подчеркнула Чернышова.