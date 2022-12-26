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26 декабря, 08:44
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СМИ сообщили о больших потерях среди измотанных бойцов ВСУ

Financial Times: ВСУ несут большие потери и страдают от сильной усталости

ВСУ испытывают серьёзные проблемы. Как стало известно Financial Times, бойцы украинской армии сильно измотаны и несут большие потери.

"Украинские войска... сталкиваются со своими собственными проблемами. У них высокие потери, многие из них недостаточно обучены, некоторые подразделения явно страдают от сильной усталости", — рассказал газете западный советник по вопросам обороны.

Кроме того, источник сообщил, что бойцам ВСУ нужно больше оружия и боеприпасов.

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Кстати, ранее Лайф писал, что из-за нехватки личного состава, дефицита вооружений, а также техники действующие на Купянском направлении бойцы ВСУ отказываются выполнять приказы командования. Речь идёт о солдатах 14-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер

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