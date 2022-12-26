СМИ сообщили о больших потерях среди измотанных бойцов ВСУ

ВСУ испытывают серьёзные проблемы. Как стало известно Financial Times, бойцы украинской армии сильно измотаны и несут большие потери.

"Украинские войска... сталкиваются со своими собственными проблемами. У них высокие потери, многие из них недостаточно обучены, некоторые подразделения явно страдают от сильной усталости", — рассказал газете западный советник по вопросам обороны.

Кроме того, источник сообщил, что бойцам ВСУ нужно больше оружия и боеприпасов.