В больницах Москвы заработает цифровая реанимация

В больницах Москвы протестируют цифровую реанимацию в 2023 году. Об этом сообщила в интервью РИА "Новости" заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Новый уникальный проект в следующем году — это цифровая реанимация. Я надеюсь, что мы сможем его отпилотировать в наших ведущих медицинских учреждениях. Это значит переход на автоматический учёт показателей состояния здоровья пациента — сразу в электронную карту", — пояснила она.

Сейчас все показатели с прикроватных мониторов пациентов выписывает вручную медсестра, что создаёт дополнительную нагрузку на персонал. Новая система позволит автоматически передавать данные сразу в электронную карту больного и в интерфейс врачу. Это поможет сотрудникам больниц быстрее принимать решения в зависимости от показателей, резюмировала Ракова.

Вице-мэр назвала ещё один уникальный проект — это цифровая патоморфология, которую запустят во всех шести онкологических стационарах. Специалисты будут анализировать снимки, а не биоматериал, объяснила она. Система позволит проводить консилиумы и выносить решения нескольким специалистам вместе.

"Цифровой госпиталь — это то, что у нас будет в ближайшее время, поэтому мы внедряем в следующем году цифровые мобильные АРМ (автоматизированное рабочее место) врачей и медсестёр. Это значит, что они на работе будут ходить уже не с бумажками, а с планшетами, где будут видны все назначения по пациенту, где они могут уже в режиме онлайн, находясь и работая с пациентом, отмечать проведённые в отношении него манипуляции", — сказала Анастасия Ракова.