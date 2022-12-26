Беспилотник КНДР пролетел над столицей Южной Кореи

Один из беспилотников, предположительно запущенных с территории КНДР, вошёл в воздушное пространство столицы Южной Кореи Сеула. Об этом сообщает агентство "Ньюс-1".

Напомним, ранее агентства сообщили, что северокорейские дроны пересекли демаркационную линию и вошли в воздушное пространство Южной Кореи. Сеул задействовал военную авиацию против дронов. По данным Yonhap, при попытке перехвата беспилотников в округе Хонсон разбился один из южнокорейских штурмовиков Ка-1, оба пилота спаслись.