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26 декабря, 08:52

Беспилотник КНДР пролетел над столицей Южной Кореи

Один из беспилотников, предположительно запущенных с территории КНДР, вошёл в воздушное пространство столицы Южной Кореи Сеула. Об этом сообщает агентство "Ньюс-1".

По данным СМИ, дрон находился над Сеулом непродолжительное время.

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Напомним, ранее агентства сообщили, что северокорейские дроны пересекли демаркационную линию и вошли в воздушное пространство Южной Кореи. Сеул задействовал военную авиацию против дронов. По данным Yonhap, при попытке перехвата беспилотников в округе Хонсон разбился один из южнокорейских штурмовиков Ка-1, оба пилота спаслись.

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Shutterstock

Александра Вишнякова

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