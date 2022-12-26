Архитектор на внедорожнике обезглавил мужчину под Петербургом

Архитектор из Петербурга не заметил лежавшего на дороге мужчину и случайно проехал по нему на внедорожнике в Ленинградской области. В итоге у того отвалилась голова, пишет "Фонтанка".

Всё произошло в Выборгском районе на 23-м километре автодороги Ушково – Гравийное, когда 41-летний мужчина проезжал от посёлка Ольшаники в сторону Первомайского. Водитель ехал на новеньком EXEED и почему-то не увидел лежавшего пешехода на проезжей части. В результате ДТП он лишился головы.

Кстати, известно, что за этот год виновник аварии более 30 раз был пойман на превышении скорости, однако исправно оплачивал все штрафы. Теперь по данному факту проводится проверка.