Архитектор на внедорожнике обезглавил мужчину под Петербургом
В Ленобласти архитектор на EXEED не увидел лежавшего на дороге человека и обезглавил его
Архитектор из Петербурга не заметил лежавшего на дороге мужчину и случайно проехал по нему на внедорожнике в Ленинградской области. В итоге у того отвалилась голова, пишет "Фонтанка".
Всё произошло в Выборгском районе на 23-м километре автодороги Ушково – Гравийное, когда 41-летний мужчина проезжал от посёлка Ольшаники в сторону Первомайского. Водитель ехал на новеньком EXEED и почему-то не увидел лежавшего пешехода на проезжей части. В результате ДТП он лишился головы.
Кстати, известно, что за этот год виновник аварии более 30 раз был пойман на превышении скорости, однако исправно оплачивал все штрафы. Теперь по данному факту проводится проверка.
Ранее Лайф писал, что на трассе под Волгоградом при столкновении микроавтобуса и грузовика погибли два человека, ещё четверо пострадали. По информации полицейских, авария произошла в Дубовском районе. Пострадавших пассажиров медики доставили в больницу. Среди них семилетний ребёнок, который ехал без родителей.
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