Отношения между РФ и США не располагают к новогодним поздравлениям, заявили в Кремле

Между Россией и США на данном этапе сложились недружественные отношения, поэтому "сейчас не до поздравлений". Как рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, глава государства Владимир Путин не планирует поздравлять американского лидера Джо Байдена с Новым годом.

"Сейчас нет. Сейчас мы настолько глубоко зашли во взаимной недружественности, что, наверное, не до поздравлений", — сообщил пресс-секретарь президента страны в беседе с журналистами.