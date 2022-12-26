Отношения между РФ и США не располагают к новогодним поздравлениям, заявили в Кремле
Песков: Россия и США так далеко зашли в недружественности, что сейчас не до поздравлений
Между Россией и США на данном этапе сложились недружественные отношения, поэтому "сейчас не до поздравлений". Как рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, глава государства Владимир Путин не планирует поздравлять американского лидера Джо Байдена с Новым годом.
"Сейчас нет. Сейчас мы настолько глубоко зашли во взаимной недружественности, что, наверное, не до поздравлений", — сообщил пресс-секретарь президента страны в беседе с журналистами.
Ранее Лайф писал, что для Запада санкции являются основным инструментом воздействия на Россию, но, как считают аналитики, неправильным. Автор американского журнала The National Interest Мария Гринберг заявила, что более эффективным путём будет дипломатия. Колумнист также привела ряд причин, по которым санкции не имели успеха.
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