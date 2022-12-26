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26 декабря, 09:56

Путин до Нового года планирует пообщаться с Си Цзиньпином

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о планах президента России Владимира Путина провести до Нового года переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином.

"Действительно, такой контакт планируется, мы своевременно совместно с нашими китайскими друзьями сообщим", — сказал он журналистам.

Пресс-секретарь президента также отметил, что о формате встречи будет объявлено позже. По его словам, говорить об этом "пока преждевременно".

Си Цзиньпин анонсировал "новую эру" российско-китайских отношений

Си Цзиньпин анонсировал "новую эру" российско-китайских отношений

Ранее лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев провёл переговоры с Си Цзиньпином и передал ему послание от президента Владимира Путина, в котором, в частности, "отмечается беспрецедентный уровень российско-китайского политического диалога и практической кооперации, выражается уверенность в неизменном поступательном развитии межгосударственных и межпартийных связей".

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ТАСС / Сергей Бобылев

Александр Юнашев

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