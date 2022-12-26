Путин до Нового года планирует пообщаться с Си Цзиньпином

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о планах президента России Владимира Путина провести до Нового года переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином.

"Действительно, такой контакт планируется, мы своевременно совместно с нашими китайскими друзьями сообщим", — сказал он журналистам.

Пресс-секретарь президента также отметил, что о формате встречи будет объявлено позже. По его словам, говорить об этом "пока преждевременно".