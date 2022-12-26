Путин до Нового года планирует пообщаться с Си Цзиньпином
Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о планах президента России Владимира Путина провести до Нового года переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином.
"Действительно, такой контакт планируется, мы своевременно совместно с нашими китайскими друзьями сообщим", — сказал он журналистам.
Пресс-секретарь президента также отметил, что о формате встречи будет объявлено позже. По его словам, говорить об этом "пока преждевременно".
Ранее лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев провёл переговоры с Си Цзиньпином и передал ему послание от президента Владимира Путина, в котором, в частности, "отмечается беспрецедентный уровень российско-китайского политического диалога и практической кооперации, выражается уверенность в неизменном поступательном развитии межгосударственных и межпартийных связей".
ТАСС / Сергей Бобылев