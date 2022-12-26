2 опасные особенности гриппа у детей в этом эпидсезоне

В этом эпидемиологическом сезоне грипп у детей отличается быстрым развитием симптомов и сильной интоксикацией. Об этом рассказала педиатр Наталия Райт в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

"Если мы говорим о свином гриппе, это грипп А, он более заразный. Индекс контагиозности у него 22%. В зоне риска — маленькие дети до года, потому что они никогда не встречали этот вирус, и пожилые люди, у которых помимо вирусных заболеваний имеются основные заболевания", — отметила доктор.

По её словам, сегодня грипп — это молниеносное заболевание даже в сравнении с ковидом, который демонстрирует стремительное ухудшение состояния пациента. Поэтому ребёнок может внезапно почувствовать себя плохо, а через несколько часов совсем обессилеть. Второй признак — интоксикация, продолжила педиатр. При гриппе дети жалуются на головную боль, неприятные ощущения в мышцах, отказываются от питья и еды, а также проявляют заторможенность или чрезмерное возбуждение.

Райт отметила, что, например, в Санкт-Петербурге вирусом уже заразились 208 взрослых и детей на 10 тысяч человек, это превышает эпидемический порог на 113%. Поэтому она призвала оставаться бдительными и не запускать болезнь.