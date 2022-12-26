В Харькове гости корпоратива получили повестки прямо в баре

На Украине повестки снова начали вручать в общественных местах. Так, на днях представители харьковского военкомата стали незваными гостями корпоратива в одном из местных баров, где вручили мужчинам соответствующие документы. Видео с силовиками в заведении опубликовал телеграм-канал украинского издания "Страна.ua".

Сотрудники харьковского военкомата в одном из местных баров. Видео © Telegram / "Политика страны"

Как объяснил начальник управления персоналом штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач, к таким мерах пришлось прибегнуть в связи с тем, что вручение повесток по домашним адресам неэффективно: люди не открывают двери. Он также пояснил, что мужчины редко извещают территориальные центры комплектования об образовании, семейном положении и фактическом месте проживания. Будь всё иначе, никто бы не ловил мужчин на улицах, добавил Горбач.