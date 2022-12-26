В Харькове гости корпоратива получили повестки прямо в баре
В Харькове сотрудники военкомата пришли в бар и раздали повестки всем мужчинам
На Украине повестки снова начали вручать в общественных местах. Так, на днях представители харьковского военкомата стали незваными гостями корпоратива в одном из местных баров, где вручили мужчинам соответствующие документы. Видео с силовиками в заведении опубликовал телеграм-канал украинского издания "Страна.ua".
Сотрудники харьковского военкомата в одном из местных баров. Видео © Telegram / "Политика страны"
Как объяснил начальник управления персоналом штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач, к таким мерах пришлось прибегнуть в связи с тем, что вручение повесток по домашним адресам неэффективно: люди не открывают двери. Он также пояснил, что мужчины редко извещают территориальные центры комплектования об образовании, семейном положении и фактическом месте проживания. Будь всё иначе, никто бы не ловил мужчин на улицах, добавил Горбач.
Лайф писал, что на Украине всё чаще замечают людей в форме, которые раздают повестки прямо на улице. Сообщалось, что военные вручают повестки и в общественных местах, например на рынках.
Telegram / "Политика страны"