В МЧС рассказали о правилах покупки и использования пиротехники

Из-за неправильного обращения с пиротехникой ежегодно гибнут люди, заявили в МЧС. Начальник отдела департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Денис Зобков напомнил о главных правилах использования фейерверков. Только в 2022 году в России по причине нарушения правил эксплуатации случилось 117 пожаров, на которых погибли два человека и 17 получили различные травмы, отметил он.

"Большая часть пожаров происходит в период празднования Нового года и Рождества", — отметил он в беседе с телеканалом "Звезда".

Требования касаются не только самих пиротехнических изделий, но и продавцов: торговать петардами, бенгальскими огнями и римскими свечами можно только в специализированных магазинах, подчеркнул специалист. При этом отделы продаж не должны примыкать к эвакуационным выходам, а с изделиями разрешается ознакомиться только визуально.

"Продажа пиротехнических изделий запрещается в жилых зданиях, на объектах транспортной инфраструктуры, а также лицам, не достигшим 16-летнего возраста", — добавил Зобков.

Но даже качественная пиротехника нуждается в грамотном обращении. При её использовании необходимо обеспечить безопасность для окружающих людей, техники и зданий и применять в обязательном соответствии с инструкцией.

"Запрещено использовать пиротехнику в помещениях, а также на крышах балконов и лоджий, возле линий электропередачи и деревьев, на территории заповедников и национальных парков. Категорически запрещено использовать изделия со следами порчи и истекшим сроком годности", — сказал Зобков.