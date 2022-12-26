Появилось подтверждение службы Арестовича в военной разведке

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович действительно проходил службу в украинской разведке.

"Когда-то, насколько я помню, [Арестович] проходил тут службу... Это было давно, нужно поднять данные. Насколько я помню, да", — заявил глава ГУР в интервью украинским СМИ, отвечая на соответствующий вопрос.