Появилось подтверждение службы Арестовича в военной разведке
Глава ГУР Буданов подтвердил, что Арестович служил в украинской военной разведке
Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович. Обложка © Wikipedia / Office of the President of Ukraine
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович действительно проходил службу в украинской разведке.
"Когда-то, насколько я помню, [Арестович] проходил тут службу... Это было давно, нужно поднять данные. Насколько я помню, да", — заявил глава ГУР в интервью украинским СМИ, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее Лайф писал, что завербованного разведкой Украины жителя Ставрополья поймали за попыткой сжечь военкомат. Приверженец крайне радикальной идеологии своих настроений при этом не скрывал и очень любил высказывать мысли в соцсетях.