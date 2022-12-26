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26 декабря, 10:03

Появилось подтверждение службы Арестовича в военной разведке

Глава ГУР Буданов подтвердил, что Арестович служил в украинской военной разведке

<p>Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович. Обложка © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oleksiy_Arestovych.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> / Office of the President of Ukraine</p>

Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович. Обложка © Wikipedia / Office of the President of Ukraine

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович действительно проходил службу в украинской разведке.

"Когда-то, насколько я помню, [Арестович] проходил тут службу... Это было давно, нужно поднять данные. Насколько я помню, да", — заявил глава ГУР в интервью украинским СМИ, отвечая на соответствующий вопрос.

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Ирина Фальке

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