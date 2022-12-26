Зрители "Рен-ТВ" встретят новогоднюю ночь в компании Аль Бано, Шнурова и Кузьмича

В новогоднюю ночь и зимние каникулы "Рен-ТВ" подготовил яркую и насыщенную праздничную программу. Об этом говорится в поступившем в редакцию Лайфа пресс-релизе. 31 декабря телеканал продолжит многолетнюю традицию и порадует своих зрителей уникальным праздничным шоу "Легенды Ретро FM". Любимые артисты будут снова радовать своих верных поклонников, которые не могут себе представить Новый год без праздника суперхитов 70-х, 80-х и 90-х годов. Зрители "Рен-ТВ" и слушатели "Ретро FM" увидят самые яркие выступления отечественных и зарубежных участников единственного в мире фестиваля, объединяющего звёзд трёх десятилетий.

В первый день нового года зрителей "Рен-ТВ" с самого утра и до поздней ночи будет ждать марафон полнометражных мультипликационных фильмов про трёх богатырей, Ивана-царевича и Серого Волка и коня Юлия. 2 января в вечернем прайме покажут приключенческие фэнтези "Вий 3Д", "Тайна печати дракона" и "Скиф", а также эпический боевик Сергея Бодрова – старшего "Монгол". 3 января пройдёт под знаком культовых фильмов Алексея Балабанова — "Брат" и "Брат 2", а также режиссёрского проекта Сергея Бодрова – младшего — "Сёстры". 4 января "Рен-ТВ" покажет все части "Назад в будущее" и "Трудного ребёнка", а еще "Жмурки" и "Бумер". 5 января в эфире — "Крокодил Данди 1, 2" и российская криминальная комедия "Мама, не горюй". 6 января "Рен" покажет супербоевики "Враг государства" с Уиллом Смитом, "Дежавю" с Дензелом Вашингтоном и "Скалолаз" с Сильвестром Сталлоне. 7 января зрители телеканала увидят шпионские боевики "Kingsman. Секретная служба" и "Kingsman. Золотое кольцо". А завершит праздничный марафон "Крепкий орешек" с Брюсом Уиллисом в главной роли, в вечернем прайме — остросюжетные боевики "Флешбэк" с Лиамом Нисоном и "День курка" с Мэлом Гибсоном.