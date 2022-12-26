Зрители "Рен-ТВ" встретят новогоднюю ночь в компании Аль Бано, Шнурова и Кузьмича
Аль Бано, Сергей Шнуров, Виктор Бычков. Обложка © ТАСС / DPA / Daniel Reinhardt / Карпухин Сергей, © Обложка. Кадр © "Особенности национальной охоты". Режиссёр — Александр Рогожкин, сценарист — Александр Рогожкин / "Кинопоиск"
В новогоднюю ночь и зимние каникулы "Рен-ТВ" подготовил яркую и насыщенную праздничную программу. Об этом говорится в поступившем в редакцию Лайфа пресс-релизе. 31 декабря телеканал продолжит многолетнюю традицию и порадует своих зрителей уникальным праздничным шоу "Легенды Ретро FM". Любимые артисты будут снова радовать своих верных поклонников, которые не могут себе представить Новый год без праздника суперхитов 70-х, 80-х и 90-х годов. Зрители "Рен-ТВ" и слушатели "Ретро FM" увидят самые яркие выступления отечественных и зарубежных участников единственного в мире фестиваля, объединяющего звёзд трёх десятилетий.
"Проводить уходящий год и подготовиться к встрече нового с праздничным настроением помогут Юрий Антонов, "Самоцветы", Boney M, Ace of Base, C.C.Catch, Al Bano, Arabesque,Thomas Anders, Samantha Fox и многие-многие другие", — анонсирует редакция "Рен-ТВ".
В течение всей новогодней ночи зрителей ждёт марафон культовых российских фильмов: "Особенности национальной охоты", "Особенности национальной рыбалки", "Особенности национальной политики" и "Особенности подлёдного лова". А практически сразу после боя курантов — специальный новогодний подарок от "Рен-ТВ" для всей многомиллионной армии поклонников Сергея Шнурова: канал покажет полуторачасовой концерт группы "Ленинград".
В первый день нового года зрителей "Рен-ТВ" с самого утра и до поздней ночи будет ждать марафон полнометражных мультипликационных фильмов про трёх богатырей, Ивана-царевича и Серого Волка и коня Юлия. 2 января в вечернем прайме покажут приключенческие фэнтези "Вий 3Д", "Тайна печати дракона" и "Скиф", а также эпический боевик Сергея Бодрова – старшего "Монгол". 3 января пройдёт под знаком культовых фильмов Алексея Балабанова — "Брат" и "Брат 2", а также режиссёрского проекта Сергея Бодрова – младшего — "Сёстры". 4 января "Рен-ТВ" покажет все части "Назад в будущее" и "Трудного ребёнка", а еще "Жмурки" и "Бумер". 5 января в эфире — "Крокодил Данди 1, 2" и российская криминальная комедия "Мама, не горюй". 6 января "Рен" покажет супербоевики "Враг государства" с Уиллом Смитом, "Дежавю" с Дензелом Вашингтоном и "Скалолаз" с Сильвестром Сталлоне. 7 января зрители телеканала увидят шпионские боевики "Kingsman. Секретная служба" и "Kingsman. Золотое кольцо". А завершит праздничный марафон "Крепкий орешек" с Брюсом Уиллисом в главной роли, в вечернем прайме — остросюжетные боевики "Флешбэк" с Лиамом Нисоном и "День курка" с Мэлом Гибсоном.
Ранее Лайф писал о том, что в новогодней программе "Голубой огонёк" на канале "Россия-1" появятся военнослужащие, принимающие участие в СВО, и военные корреспонденты. В другом материале мы рассказывали, что ведущими "Новогодней ночи – 2023" на Первом канале станут Лариса Гузеева, Валдис Пельш, Максим Аверин, Вадим Галыгин, Анна Щербакова, Светлана Зейналова.