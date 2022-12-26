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26 декабря, 08:00

10 фото новогодних подарков, которые так оригинально упаковали, что уже неважно, что там внутри

Упаковка подарков — довольно неблагодарное дело. Тратишь часы, а потом бумага за несколько секунд оказывается в мусорке. Но так бывает не всегда. Собрали 10 примеров, как нужно упаковывать презенты.

"Запаковал наши удивительные подарки в виде унитаза и гигантского вантуза", — LeftClique.

Фото © Reddit / LeftClique

Фото © Reddit / LeftClique

"Сын хотел спортивную сумку на Рождество. Вместе с ней мы решили подарить ему наличные деньги и ингредиенты для печенья с шоколадной крошкой", — nickelmedia.

Фото © Reddit / nickelmedia

Фото © Reddit / nickelmedia

"Как один из моих коллег упаковал подарок на Тайного Санту", — trevorda92.

Фото © Reddit / trevorda92

Фото © Reddit / trevorda92

"Как мама запаковала ковёр для сестры", — pvsa.

Фото © Reddit / pvsa

Фото © Reddit / pvsa

"Сказала своему парню, что на Новый год хочу бургер", — Ao-Eleni.

Фото © Reddit / Ao-Eleni

Фото © Reddit / Ao-Eleni

"Моя девушка не может дождаться, чтобы открыть подарки вовремя. Терпеть не могу таких людей..." whosdadog.

Фото © Reddit / whosdadog

Фото © Reddit / whosdadog

"В нашей семье 35-летняя традиция упаковывания подарков так, чтобы не было понятно, что внутри. На ЭТОТ ушло 80 часов работы", — altrefrain.

Фото © Reddit / altrefrain

Фото © Reddit / altrefrain

"Как я упаковал билеты на концерт", — TIBF.

Фото © Reddit / TIBF

Фото © Reddit / TIBF

"А что, я забочусь о природе — никакого мусора". Вот как мой муж запаковывает подарки. Скатерть + верёвка", — memamay.

Фото © Reddit / memamay

Фото © Reddit / memamay

"Как запаковывает подарки мой друг. В одном парфюм, в другом — свитер. Угадайте что где", — mowa111.

Фото © Reddit / mowa111

Фото © Reddit / mowa111

10 фото подарков, которые просто нельзя никому дарить, если не хочешь испортить отношения

10 фото подарков, которые просто нельзя никому дарить, если не хочешь испортить отношения

Обложка ©

Reddit / trevorda92, whosdadog

Сергей Трофимов

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