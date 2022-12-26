10 фото новогодних подарков, которые так оригинально упаковали, что уже неважно, что там внутри

"Запаковал наши удивительные подарки в виде унитаза и гигантского вантуза", — LeftClique.

Фото © Reddit / LeftClique

"Сын хотел спортивную сумку на Рождество. Вместе с ней мы решили подарить ему наличные деньги и ингредиенты для печенья с шоколадной крошкой", — nickelmedia.

Фото © Reddit / nickelmedia

"Как один из моих коллег упаковал подарок на Тайного Санту", — trevorda92.

Фото © Reddit / trevorda92

"Как мама запаковала ковёр для сестры", — pvsa.

Фото © Reddit / pvsa

"Сказала своему парню, что на Новый год хочу бургер", — Ao-Eleni.

Фото © Reddit / Ao-Eleni

"Моя девушка не может дождаться, чтобы открыть подарки вовремя. Терпеть не могу таких людей..." — whosdadog.

Фото © Reddit / whosdadog

"В нашей семье 35-летняя традиция упаковывания подарков так, чтобы не было понятно, что внутри. На ЭТОТ ушло 80 часов работы", — altrefrain.

Фото © Reddit / altrefrain

"Как я упаковал билеты на концерт", — TIBF.

Фото © Reddit / TIBF

"А что, я забочусь о природе — никакого мусора". Вот как мой муж запаковывает подарки. Скатерть + верёвка", — memamay.

Фото © Reddit / memamay

"Как запаковывает подарки мой друг. В одном парфюм, в другом — свитер. Угадайте что где", — mowa111.