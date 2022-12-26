10 фото новогодних подарков, которые так оригинально упаковали, что уже неважно, что там внутри
Упаковка подарков — довольно неблагодарное дело. Тратишь часы, а потом бумага за несколько секунд оказывается в мусорке. Но так бывает не всегда. Собрали 10 примеров, как нужно упаковывать презенты.
"Запаковал наши удивительные подарки в виде унитаза и гигантского вантуза", — LeftClique.
Фото © Reddit / LeftClique
"Сын хотел спортивную сумку на Рождество. Вместе с ней мы решили подарить ему наличные деньги и ингредиенты для печенья с шоколадной крошкой", — nickelmedia.
Фото © Reddit / nickelmedia
"Как один из моих коллег упаковал подарок на Тайного Санту", — trevorda92.
Фото © Reddit / trevorda92
"Как мама запаковала ковёр для сестры", — pvsa.
Фото © Reddit / pvsa
"Сказала своему парню, что на Новый год хочу бургер", — Ao-Eleni.
Фото © Reddit / Ao-Eleni
"Моя девушка не может дождаться, чтобы открыть подарки вовремя. Терпеть не могу таких людей..." — whosdadog.
Фото © Reddit / whosdadog
"В нашей семье 35-летняя традиция упаковывания подарков так, чтобы не было понятно, что внутри. На ЭТОТ ушло 80 часов работы", — altrefrain.
Фото © Reddit / altrefrain
"Как я упаковал билеты на концерт", — TIBF.
Фото © Reddit / TIBF
"А что, я забочусь о природе — никакого мусора". Вот как мой муж запаковывает подарки. Скатерть + верёвка", — memamay.
Фото © Reddit / memamay
"Как запаковывает подарки мой друг. В одном парфюм, в другом — свитер. Угадайте что где", — mowa111.
Фото © Reddit / mowa111
Reddit / trevorda92, whosdadog