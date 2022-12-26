"Роскачество" нашло в рыбных пресервах с прилавков дрожжи и плесень

В "Роскачестве" назвали небезопасными 52% пресервов из сельди на магазинных прилавках: в них нашли дрожжи, плесень и слишком много масла. Результаты проверки публикуются на сайте организации.

Для исследования были выбраны 19 торговых марок, занимающих 80% российского рынка. У десяти из них выявлены нарушения. Так, пять брендов превысили содержание микроорганизмов, дрожжей и плесени — "А’море", "Марти", "Океан", "О’Кей" и Vici. В продукции "Тесей", "Каждый день" и Leor есть единичные нарушения. В марках "Русское море" и Delicatesse de Mare много добавлено дрожжей. А в некоторых банках масла оказалось больше, чем рыбы.

"Пресервы семи торговых марок не соответствуют требованиям ТР ТС 040/2016 по массовой доле рыбы и масла: это "А’море", "Атлантика", "Марти", "Океан", "О’Кей", "Русское море" (Республика Беларусь), Vici. Во всех перечисленных товарах рыбы оказалось меньше, а масла больше установленных норм", — говорится в тексте.

В ведомстве предупредили, что некачественные пресервы могут вызвать пищевое отравление. Всем требованиям соответствуют "Балтийский берег", "Лента", "Меридиан", "Моя цена" и "Просто", отмечается в исследовании.