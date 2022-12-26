Педиатр назвала идеальный вес и состав сладкого подарка для ребёнка

Практически каждый ребёнок получает сладкий подарок на Новый год. Как рассказала педиатр, гастроэнтеролог, ведущий аллерголог-иммунолог "СМ-Клиники" в Санкт-Петербурге Елена Грек, родителям его нужно выбирать исходя из суточной дозы сладкого для детей. Об этом она сообщила в беседе с "Газетой.ru".

Доктор напомнила о том, что суточная доза сладкого для ребёнка трёх – десяти лет — 20 граммов. Для детей старше она составляет не более 25–30 граммов. Это примерно две-четыре конфеты и менее трети шоколадной плитки. Кроме того, она предупредила, что контролировать число съеденных сладостей нужно, чтобы избежать переедания, аллергии и нарушений в работе ЖКТ у ребёнка.

"С точки зрения медицины, идеальный вес сладкого подарка — 250–300 граммов. При этом на шоколадные изделия должно приходиться не более 30% от его состава, а остальные 70% лучше заменить более легкоусвояемыми и полезными лакомствами", — рекомендует врач.

Лучше всего собрать сладкий подарок для ребёнка самостоятельно — это будет гораздо полезнее, чем покупать готовый большой набор, указала педиатр.