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26 декабря, 10:34

Педиатр назвала идеальный вес и состав сладкого подарка для ребёнка

Педиатр Грек: Идеальный вес сладкого подарка для ребёнка — 250–300 граммов

Практически каждый ребёнок получает сладкий подарок на Новый год. Как рассказала педиатр, гастроэнтеролог, ведущий аллерголог-иммунолог "СМ-Клиники" в Санкт-Петербурге Елена Грек, родителям его нужно выбирать исходя из суточной дозы сладкого для детей. Об этом она сообщила в беседе с "Газетой.ru".

Доктор напомнила о том, что суточная доза сладкого для ребёнка трёх – десяти лет — 20 граммов. Для детей старше она составляет не более 25–30 граммов. Это примерно две-четыре конфеты и менее трети шоколадной плитки. Кроме того, она предупредила, что контролировать число съеденных сладостей нужно, чтобы избежать переедания, аллергии и нарушений в работе ЖКТ у ребёнка.

"С точки зрения медицины, идеальный вес сладкого подарка 250–300 граммов. При этом на шоколадные изделия должно приходиться не более 30% от его состава, а остальные 70% лучше заменить более легкоусвояемыми и полезными лакомствами", — рекомендует врач.

Лучше всего собрать сладкий подарок для ребёнка самостоятельно — это будет гораздо полезнее, чем покупать готовый большой набор, указала педиатр.

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Обложка ©

ТАСС / Кирилл Кухмарь

Оксана Попова

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