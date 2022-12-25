В Турции россиянин сорвался с 35-метровой скалы при попытке сделать фото и разбился насмерть
В Турции россиянин сорвался с 35-метровой скалы, пытаясь сделать селфи, и погиб
В Турции россиянин упал со скалы при попытке сфотографироваться. Фото © Twitter / Pusuhaber
В Турции российский турист упал с отвесной скалы, пытаясь сделать селфи, смерть наступила мгновенно. Об этом пишет местное издание Pusuhaber.
35-летний Станислав И. в компании с двумя женщинами отправился посмотреть на каньон Кёпрюлю в Анталье. Высота скалы примерно 35 метров, однако мужчина встал на самый край, намереваясь получить эффектные снимки. В какой-то момент он не смог удержать равновесие и сорвался.
Ранее Лайф сообщал, что российский турист погиб в Турции, упав с параплана на скалы. Из-за крутого и скалистого характера местности спасатели не смогли вынести тело мужчины и "после уведомления о ситуации к месту происшествия был направлен вертолёт".