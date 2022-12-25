В Турции россиянин сорвался с 35-метровой скалы при попытке сделать фото и разбился насмерть

В Турции российский турист упал с отвесной скалы, пытаясь сделать селфи, смерть наступила мгновенно. Об этом пишет местное издание Pusuhaber.

35-летний Станислав И. в компании с двумя женщинами отправился посмотреть на каньон Кёпрюлю в Анталье. Высота скалы примерно 35 метров, однако мужчина встал на самый край, намереваясь получить эффектные снимки. В какой-то момент он не смог удержать равновесие и сорвался.