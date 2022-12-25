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25 декабря, 16:48

В Турции россиянин сорвался с 35-метровой скалы при попытке сделать фото и разбился насмерть

В Турции россиянин сорвался с 35-метровой скалы, пытаясь сделать селфи, и погиб

<p>В Турции россиянин упал со скалы при попытке сфотографироваться. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/HaberPusu/status/1607025859877081092" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Pusuhaber</a></p>

В Турции россиянин упал со скалы при попытке сфотографироваться. Фото © Twitter / Pusuhaber

В Турции российский турист упал с отвесной скалы, пытаясь сделать селфи, смерть наступила мгновенно. Об этом пишет местное издание Pusuhaber.

35-летний Станислав И. в компании с двумя женщинами отправился посмотреть на каньон Кёпрюлю в Анталье. Высота скалы примерно 35 метров, однако мужчина встал на самый край, намереваясь получить эффектные снимки. В какой-то момент он не смог удержать равновесие и сорвался.

Молодой баскетболист из России умер от удара током во время тренировки в Таиланде

Молодой баскетболист из России умер от удара током во время тренировки в Таиланде

Ранее Лайф сообщал, что российский турист погиб в Турции, упав с параплана на скалы. Из-за крутого и скалистого характера местности спасатели не смогли вынести тело мужчины и "после уведомления о ситуации к месту происшествия был направлен вертолёт".

Татьяна Миссуми

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