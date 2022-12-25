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25 декабря, 16:22

Ракетный корабль "Буря" успешно отработал стрельбу из "Панциря-М" на испытаниях на Балтике

Корабль "Буря" успешно отработал стрельбу из "Панциря-М" на испытаниях на Балтике

Новейший малый ракетный корабль "Буря" проекта 22800, вооружённый крылатыми ракетами "Калибр", в рамках завершающего этапа госиспытаний на Балтике успешно выполнил стрельбы по морской цели из ЗРПК "Панцирь-М".

"Экипаж МРК "Буря", выполняющий программу госиспытаний, провёл стрельбы пушечным вооружением комплекса "Панцирь-М" по морскому щиту, имитирующему надводный корабль условного противника", — сообщили в пресс-службе Балтийского флота. По данным объективного контроля, испытания признаны успешными.

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Государственные испытания новейшего малого ракетного корабля "Буря" стартовали на Балтике 17-го числа. На месте испытаний находятся представители заводской сдаточной команды и члены государственной приёмной комиссии.

Обложка ©

function.mil.ru

Ирина Фальке

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