Ракетный корабль "Буря" успешно отработал стрельбу из "Панциря-М" на испытаниях на Балтике
Корабль "Буря" успешно отработал стрельбу из "Панциря-М" на испытаниях на Балтике
Новейший малый ракетный корабль "Буря" проекта 22800, вооружённый крылатыми ракетами "Калибр", в рамках завершающего этапа госиспытаний на Балтике успешно выполнил стрельбы по морской цели из ЗРПК "Панцирь-М".
"Экипаж МРК "Буря", выполняющий программу госиспытаний, провёл стрельбы пушечным вооружением комплекса "Панцирь-М" по морскому щиту, имитирующему надводный корабль условного противника", — сообщили в пресс-службе Балтийского флота. По данным объективного контроля, испытания признаны успешными.
Государственные испытания новейшего малого ракетного корабля "Буря" стартовали на Балтике 17-го числа. На месте испытаний находятся представители заводской сдаточной команды и члены государственной приёмной комиссии.