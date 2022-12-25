Взрыв прогремел в районе Посольства России в Кабуле

В столице Афганистана недалеко от Посольства России прогремел взрыв. По информации агентства Aamaj News, ЧП случилось в районе Дар-уль-Аман в зоне ответственности шестого округа безопасности Кабула.

Кадры из Кабула, где недалеко от Посольства России произошёл взрыв. Видео © t.me / zvezdanews

Подробности произошедшего выясняются. Информация о причинах взрыва не поступала, передаёт агентство. Представитель сил безопасности Кабула Халед Задаран уже подтвердил информацию о ЧП в шестом районе города. По его словам, взрыв произошёл в районе Чар-Кала возле нефтяной цистерны, погибших нет.