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25 декабря, 16:13

Взрыв прогремел в районе Посольства России в Кабуле

В столице Афганистана недалеко от Посольства России прогремел взрыв. По информации агентства Aamaj News, ЧП случилось в районе Дар-уль-Аман в зоне ответственности шестого округа безопасности Кабула.

Кадры из Кабула, где недалеко от Посольства России произошёл взрыв. Видео © t.me / zvezdanews

Подробности произошедшего выясняются. Информация о причинах взрыва не поступала, передаёт агентство. Представитель сил безопасности Кабула Халед Задаран уже подтвердил информацию о ЧП в шестом районе города. По его словам, взрыв произошёл в районе Чар-Кала возле нефтяной цистерны, погибших нет.

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Ранее взрыв прогремел на сухогрузе у берегов Турции в Чёрном море. Сухогруз шёл под флагом Панамы на погрузку угля в порт Трабзон. Предварительно, инцидент произошёл в результате утечки газа.

Обложка ©

t.me / zvezdanews

Ирина Фальке

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