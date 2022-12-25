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25 декабря, 16:35

Более 2,5 тысячи человек эвакуировали из Дома музыки в Москве из-за угрозы взрыва

2600 человек, находившихся в Московском международном доме музыки, эвакуировали из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва. По информации SHOT, полицейские обследуют здания ММДМ.

Более 2,6 тысячи москвичей эвакуировали из Дома музыки. Видео © t.me / SHOT

Площадь всего комплекса составляет 42 тысячи квадратных метров. На месте дежурят экстренные службы. Согласно афишам, на момент эвакуации в разных залах Дома музыки шли как минимум четыре представления.

В Египте 27 человек пострадали из-за обрушения трибуны во время баскетбольного матча

В Египте 27 человек пострадали из-за обрушения трибуны во время баскетбольного матча

Ранее сегодня в служебном десятиэтажном здании Главного управления Росгвардии в Москве вспыхнул пожар. В результате спасатели эвакуировали из здания 20 человек, пострадавших нет.

Ирина Фальке

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