Более 2,5 тысячи человек эвакуировали из Дома музыки в Москве из-за угрозы взрыва

2600 человек, находившихся в Московском международном доме музыки, эвакуировали из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва. По информации SHOT, полицейские обследуют здания ММДМ.

Более 2,6 тысячи москвичей эвакуировали из Дома музыки. Видео © t.me / SHOT

Площадь всего комплекса составляет 42 тысячи квадратных метров. На месте дежурят экстренные службы. Согласно афишам, на момент эвакуации в разных залах Дома музыки шли как минимум четыре представления.