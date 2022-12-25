В Думе поддержали идею наказать беглецов из России

Первый замглавы фракции партии "Справедливая Россия — За правду" в Госдуме Олег Нилов заявил, что поддерживает инициативу о повышении налогов для покинувших страну россиян. Более того, он предложил распространить меру на мужчин, которые не служили в армии.

"Озвучивал ещё несколько месяцев назад, чтобы дополнительное налогообложение было введено для тех, кто в армии не служил и по этой причине не подлежит мобилизации", — заявил парламентарий РИА "Новости".

По его словам, несправедливо, когда одни служили и вновь подпадают под мобилизацию, а другие просто косили. Также на бежавших из страны не должны распространяться новые льготы, считает Нилов.