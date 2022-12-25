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25 декабря, 16:31

В Думе поддержали идею наказать беглецов из России

Депутат Нилов поддержал предложение повысить налоги для уехавших из страны россиян

Первый замглавы фракции партии "Справедливая Россия — За правду" в Госдуме Олег Нилов заявил, что поддерживает инициативу о повышении налогов для покинувших страну россиян. Более того, он предложил распространить меру на мужчин, которые не служили в армии.

"Озвучивал ещё несколько месяцев назад, чтобы дополнительное налогообложение было введено для тех, кто в армии не служил и по этой причине не подлежит мобилизации", заявил парламентарий РИА "Новости".

По его словам, несправедливо, когда одни служили и вновь подпадают под мобилизацию, а другие просто косили. Также на бежавших из страны не должны распространяться новые льготы, считает Нилов.

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Ранее глава Комитета Совфеда по госстроительству и конституционному законодательству Андрей Клишас предложил ввести ограничения для россиян, которые покинули страну во время частичной мобилизации. По его словам, эти меры будут способны сделать пребывание таковых граждан в других странах "менее комфортным".

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ТАСС / Рюмин Александр

Матвей Шандрыголов

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