По делу о сгоревшем приюте в Кемерове арестован пожарный инспектор
Суд арестовал пожарного инспектора Романа Плета, который проверял приют в Кемерове, где сгорело 22 человека. Плет проведёт под стражей минимум 1 месяц 30 суток, об этом передаёт корреспондент Лайфа.
Роман Плет. Фото © LIFE
Ранее стало известно, что в конце ноября Роман Плет побывал в доме престарелых с профилактическим визитом, в ходе которого были выявлены нарушения пожарной безопасности.
Напомним, 23 декабря на улице Таврической в Кемерове произошёл пожар в нелегальном приюте для престарелых. Погибло 22 человека. Уголовные дела возбуждены по трём статьям: о халатности, о причинении смерти по неосторожности и по факту оказания опасных для жизни услуг. Лайф публиковал кадры с места происшествия. Причина пожара — неправильная эксплуатация отопительного котла. Задержаны также собственница сгоревшего помещения и открывший приют пастор. Последний признал свою вину.
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