По делу о сгоревшем приюте в Кемерове арестован пожарный инспектор

Суд арестовал пожарного инспектора Романа Плета, который проверял приют в Кемерове, где сгорело 22 человека. Плет проведёт под стражей минимум 1 месяц 30 суток, об этом передаёт корреспондент Лайфа.

Ранее стало известно, что в конце ноября Роман Плет побывал в доме престарелых с профилактическим визитом, в ходе которого были выявлены нарушения пожарной безопасности.