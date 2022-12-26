Самая известная служебная собака Петербурга Есения вышла на пенсию
В Санкт-Петербурге на заслуженную пенсию выходит Есения — самая известная служебная собака города. За восемь лет работы она оперативно помогла в расследовании как минимум трёх громких дел. Теперь звезду криминальной хроники ждёт новый дом.
Самая известная служебная собака Петербурга Есения вышла на пенсию. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"
"У меня было требование [к новым хозяевам] — обязательно, чтобы это [была] не квартира, чтобы можно было собаке активно жить", — рассказала телеканалу "Санкт-Петербург" кинолог Наталья Бабкина.
Новая хозяйка нашлась быстро, ею оказалась Александра Черкасова — знакомая Натальи. Её сын Артём очень хотел познакомиться с Есенией, так как был наслышан о её заслугах.
"[Я слышал], что она находила взрывчатку, хорошо себя показывала... Если её натренировать, я думаю, можно с ней и грибы ходить искать", — сказал он.
Теперь легенду кинологической службы ждут торжественные проводы на пенсию, а 28 декабря она отметит ещё и свой восьмой день рождения. "Пенсионерку" ждёт торт из паштета, а на январских праздниках — новая жизнь.
Лайф писал, что служебная овчарка по кличке Цыган стала лучшим следопытом в России, победив в номинации "Разыскной профиль" на конкурсе по многоборью среди кинологов в Чувашии. Из последних его заслуг можно выделить помощь в поимке грабителя, который украл телефон на остановке.
Телеканал "Санкт-Петербург"