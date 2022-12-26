Восьмилетнего мальчика нашли в луже крови в открытом люке в Татарстане
В Татарстане восьмилетний ребёнок провалился в открытый коллектор на детской горке
Фото открытого коллектора рядом с детской горкой. Обложка © "Mash в Татарстане"
Маленький ребёнок во время прогулки с матерью провалился в дыру коллектора в одном из посёлков Тукаевского района Республики Татарстан. Как сообщает "Mash в Татарстане", незакрытый люк находился там ещё с лета.
Пострадавший ребёнок. Фото © "Mash в Татарстане"
Всё случилось в деревне Старые Ерыклы, куда мама с сыном приехали кататься на санках. При этом вблизи горки находился открытый бетонный колодец — как раз там, где постоянно катаются дети. Несмотря на то что женщина внимательно смотрела за сыном, в какой-то момент мальчик поскользнулся и рухнул в коллектор. Ребёнок упал спиной на железные трубы и лестницу.
Мать увидела сына в луже крови с разбитой головой. Ей удалось самостоятельно вытащить мальчика, но ему понадобилась помощь врачей. Прокуратура Тукаевского района уже начала проверку по факту случившегося.
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