Создатель хитов Алсу и Аллегровой умер от разрыва тромба

Скончался российский продюсер, певец и композитор Александр Шевченко, который плотно работал с певицей Алсу и написал для неё главные треки, такие как "Зимний сон", "Иногда" и многие другие. Композитору был всего 61 год. Как передаёт ТАСС со ссылкой на друга музыканта Александра Пономарёва, у Шевченко оторвался тромб.

"Да, это правда, мне дочь написала. Знаю, что он уезжал куда-то на рыбалку. Он мой ровесник, лучший друг, один из самых любимых людей", — поделился Пономарёв своим горем.

Помимо Алсу, композитор Шевченко писал песни для певицы Жасмин ("Прыгала через огонь", "Ты далеко"), Ирины Аллегровой ("Без вины виновата я"), Данко ("Делай раз"), Николая Трубача ("Семь июльских дней") и Татьяны Овсиенко ("Две ночи и два дня").