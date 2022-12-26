Войска России вычислили координаты и уничтожили гаубицу М777, из которой ВСУ обстреливали Донецк

В ДНР уничтожена украинская артиллерийская система М777 производства США, из этой гаубицы ВСУ наносили удары по жилым кварталам Донецка. Об этом сообщил на брифинге о ходе спецоперации официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.