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Регион
Опубликовано 26 декабря 2022, 11:00
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Войска России вычислили координаты и уничтожили гаубицу М777, из которой ВСУ обстреливали Донецк

В ДНР уничтожена артиллерийская система М777, из которой ВСУ наносили удары по Донецку

В ДНР уничтожена украинская артиллерийская система М777 производства США, из этой гаубицы ВСУ наносили удары по жилым кварталам Донецка. Об этом сообщил на брифинге о ходе спецоперации официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Георгиевка Донецкой Народной Республики вскрыта позиция и уничтожена артиллерийская система М777 производства США, из которой велись обстрелы жилых кварталов города Донецка", — уточнил Конашенков.

Согласно сводке Минобороны РФ, российскими военными в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две украинские боевые машины реактивной системы залпового огня "Град" в районах села Первомайское Донецкой Народной Республики и посёлка Камышеваха Запорожской области.

ВСУ четвёртый раз за день обстреляли Донецк из РСЗО, выпустив 8 снарядов
ВСУ четвёртый раз за день обстреляли Донецк из РСЗО, выпустив 8 снарядов

Ранее стало известно, что во время наступления на Донецком направлении российские войска завладели новыми господствующими высотами и рубежами. Кроме того, наши военные успешно поразили пункт временной дислокации группы центра специальных операций "Юг" Вооружённых сил Украины.


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Getty Images / Metin Aktas

Андрей Бражников
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