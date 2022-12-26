Войска России вычислили координаты и уничтожили гаубицу М777, из которой ВСУ обстреливали Донецк
В ДНР уничтожена артиллерийская система М777, из которой ВСУ наносили удары по Донецку
В ДНР уничтожена украинская артиллерийская система М777 производства США, из этой гаубицы ВСУ наносили удары по жилым кварталам Донецка. Об этом сообщил на брифинге о ходе спецоперации официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе населённого пункта Георгиевка Донецкой Народной Республики вскрыта позиция и уничтожена артиллерийская система М777 производства США, из которой велись обстрелы жилых кварталов города Донецка", — уточнил Конашенков.
Согласно сводке Минобороны РФ, российскими военными в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две украинские боевые машины реактивной системы залпового огня "Град" в районах села Первомайское Донецкой Народной Республики и посёлка Камышеваха Запорожской области.
Ранее стало известно, что во время наступления на Донецком направлении российские войска завладели новыми господствующими высотами и рубежами. Кроме того, наши военные успешно поразили пункт временной дислокации группы центра специальных операций "Юг" Вооружённых сил Украины.
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