Российская армия уничтожила в ДНР пункт дислокации ВСУ и наёмников

Российские военные в ходе специальной военной операции на Украине нанесли удар по пунктам дислокации одной из бригад ВСУ и иностранных наёмников на территории ДНР. Как рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, удар был осуществлён ракетчиками и артиллеристами.

"Ракетными войсками и артиллерией поражено 63 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 79 районах. В районах населённых пунктов Елизаветовка и Славянск в Донецкой Народной Республике поражены пункты временной дислокации 72-й механизированной бригады ВСУ, а также иностранных наёмников", — сказал Конашенков на брифинге.