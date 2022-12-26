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Регион
Опубликовано 26 декабря 2022, 10:57
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Российская армия уничтожила в ДНР пункт дислокации ВСУ и наёмников

Минобороны сообщило об ударе по пункту временной дислокации ВСУ и наёмников в ДНР

Российские военные в ходе специальной военной операции на Украине нанесли удар по пунктам дислокации одной из бригад ВСУ и иностранных наёмников на территории ДНР. Как рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, удар был осуществлён ракетчиками и артиллеристами.

"Ракетными войсками и артиллерией поражено 63 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 79 районах. В районах населённых пунктов Елизаветовка и Славянск в Донецкой Народной Республике поражены пункты временной дислокации 72-й механизированной бригады ВСУ, а также иностранных наёмников", — сказал Конашенков на брифинге.

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Ранее Лайф писал, что три артиллерийские системы М-777 ВСУ, произведённые в США, были уничтожены бойцами Российской армии в Харьковской области и Донецкой Народной Республике.

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Getty Images / Zabelin

Оксана Попова
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