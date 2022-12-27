ВС РФ нанесли поражение бригаде ВСУ на Донецком направлении, уничтожив до 60 бойцов

Российские военные поразили 79-ю десантно-штурмовую бригаду ВСУ на Донецком направлении, противник лишился до 60 бойцов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий нанесено поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Уничтожено до 60 украинских военнослужащих", — сказал он.

Кроме того, ВСУ потеряли три боевые машины пехоты и семь автомобилей.