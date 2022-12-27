ВСУ потеряли более 40 человек в результате ударов российской артиллерии
Генерал-лейтенант Конашенков сообщил о потерях противника на Краснолиманском направлении
Украинская армия потеряла до 40 человек в результате ударов российской артиллерии по подразделениям 11-й бригады теробороны в ДНР. Об этом сообщил журналистам на брифинге во вторник официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Среди потерь противника — четыре боевые бронированные машины и два пикапа, уточнил он.
"На Краснолиманском направлении огнём артиллерии нанесено поражение подразделениям 11-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Торское", — проинформировал представитель военного ведомства.
Напомним, что ранее ВС России нанесли артиллерийский удар по подразделениям ВСУ на Южно-Донецком направлении и уничтожили более 40 украинских военных.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ