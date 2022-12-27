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Опубликовано 27 декабря 2022, 11:56

ВСУ потеряли более 40 человек в результате ударов российской артиллерии

Генерал-лейтенант Конашенков сообщил о потерях противника на Краснолиманском направлении

Украинская армия потеряла до 40 человек в результате ударов российской артиллерии по подразделениям 11-й бригады теробороны в ДНР. Об этом сообщил журналистам на брифинге во вторник официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Среди потерь противника — четыре боевые бронированные машины и два пикапа, уточнил он.

"На Краснолиманском направлении огнём артиллерии нанесено поражение подразделениям 11-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Торское", проинформировал представитель военного ведомства.

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Напомним, что ранее ВС России нанесли артиллерийский удар по подразделениям ВСУ на Южно-Донецком направлении и уничтожили более 40 украинских военных.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Алексей Берковиц
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