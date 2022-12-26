ВС РФ уничтожили более 40 украинских военных на Южно-Донецком направлении

ВС России нанесли артиллерийский удар по подразделениям ВСУ на Южно-Донецком направлении и уничтожили более 40 украинских военных, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком направлении огнём артиллерии и активными действиями российских войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Владимировка, Угледар, Новодонецкое и Новосёлка в Донецкой Народной Республике", — сказал он.

Также российскими военнослужащими были уничтожены две боевые бронированные машины и три пикапа.