Россиянам рассказали, как накрыть новогодний стол из восьми блюд за 2023 рубля

Для празднования Нового года необязательно тратить много денег, накрыть полноценный праздничный стол можно и за две тысячи рублей, выяснил kp.ru.

На 2023 рубля получилось собрать ужин на четыре персоны из восьми блюд, в числе которых и салаты, и закуски, а также горячее с гарниром, заливное и десерт. При этом в корзине достаточно акционных продуктов, но нет заменителей еды вроде "колбасных продуктов" и товаров с клеймом "Я дешевле всех". Однако алкоголь в список не вошёл.

Запечённая курица с картошкой на новогоднем столе. Фото © kp.ru / Евгений Проскуряков

Горячее

Не изменяя традициям, на столе оказывается запеченная курица с картошкой — недорогое, но очень вкусное блюдо с совершенно простым рецептом. Для этого потребовалась курица, яблоки, чернослив, соль и специи, которыми нужно хорошо натереть тушку и оставить мариноваться. Выждав пару часов, её нужно начинить очищенными фруктами и отправить в духовку. С картофелем дело обстоит ещё проще: почистить, сполоснуть, разрезать и смешать со специями, чесноком и перемешать. Затем дольки нужно выложить на противень и можно запекать.

Селёдка с шубой. Фото © kp.ru / Евгений Проскуряков

Салаты

Какой новогодний стол без оливье и селёдки под шубой? К счастью, для их приготовления тоже не требуется много умений и сил. Так, для первого потребовались колбаса и огурцы, а также яйца, картофель и морковь, которые нужно сварить. Дальше дело за малым, в ход идут навыки нарезки. А после требуется лишь всё смешать в миске, заправить майонезом и посыпать зеленью.

Селёдка чуть сложнее, но и с ней справится даже ребёнок. В числе ингредиентов свёкла, картошка, морковь и яйца, которые также нужно сварить. С рыбой надо немного повозиться — отделить от костей и кожицы, после чего вместе с луком можно начинать нарезать. Выкладывать салат нужно слоями: картошка (соль и перец), майонез, селёдка, лук, морковь (соль и перец), майонез, яйца (соль и перец), майонез, свёкла, майонез. Сверху остаётся лишь украсить зеленью.

Заливное с курицей. Фото © kp.ru / Евгений Проскуряков

Закуски

Следующее блюдо на столе — заливное из курицы. Чтобы приготовить холодную закуску, сначала нужно сварить курицу, морковь и луковицу прямо в шелухе: довести до кипения и убавить огонь. Через 40 минут можно вынуть морковку, добавить соль и лавровый лист и оставить булькать на 1,5 часа. Затем нужно общипать курицу и охладить бульон, который потом переливаем в стакан и перемешиваем с желатином. Через полчаса его нужно влить обратно в кастрюлю. Тем временем волокна курицы, морковку и чеснок нужно разложить по мискам, после чего залить полученным бульоном и отправить в холодильник.

Следующие закуски можно сделать буквально за пять минут. Для первой потребуется, лаваш, крабовые палочки, яйца, маринованные огурцы, зелень и майонез. Все нужно смешать и завернуть лавашом, после чего разрезать на кусоки. Для второй нужно всего лишь нарезать черный хлеб, обжарить на сковороде до корочки, натереть чесноком, а сверху разложить солёные огурцы и шпроты.

Бутерброды со шпротами. Фото © kp.ru / Евгений Проскуряков

Десерт

Чтобы приготовить десерт, потребуются вафельные или бисквитные коржи, бананы и банка сгущёнки. Фрукты нужно нарезать кружочками и выложить на коржи, предварительно смазанные сгущёнкой. После торту нужно пару часов отстояться в холодильник и можно подавать на стол.